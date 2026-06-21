Sampdoria, la Sud protesta contro Walker e Fredberg martedì: “Tempo promesse finito”

Genova. In casa Sampdoria è già tempo di una contestazione. La tifoseria organizzata ha aspettato un primo periodo dalla fine della stagione, in attesa delle mosse di programmazione. A far scaldare gli animi della piazza è la gestione della questione allenatore, con tanti nomi sfumati fino all’arrivo di una vicina fumata bianca con Bernardo Corradi, alla prima esperienza da primo allenatore di club.

La Sud, attraverso una nota di gruppo, ha poi annunciato che martedì 23 giugno alle 20:30 andrà in scena una protesta verso il club sotto la sede a Bogliasco.

» leggi tutto su www.genova24.it