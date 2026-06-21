Sbaglia sentiero e finisce bloccato su una frana, bagnante soccorso nei pressi di Tellaro

Ha trascorso parte della domenica al mare, sulla spiaggia del Groppolo nella zona di Tellaro. Ma quando ha deciso di rientrare e riprendere l’auto, un uomo di 69 anni, residente a Carrara, ha sbagliato strada e si è trovato su una frana, con grandi difficoltà a muoversi. Per lui sono scattati dunque Soccorso alpino e speleologico Liguria, Vigili del fuoco anche con unità marine e Guardia costiera. Alla fine è stato raggiunto dal personale di terra. L’uomo era in buone condizioni. È stato riaccompagnato sulla strada verso la propria auto. Ha rifiutato il ricovero.

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