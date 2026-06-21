Scuola “Ester Siccardi” di Albenga: terzo bilancio consecutivo in positivo, il Cda vara un piano straordinario di rinnovamento della scuola

Albenga. In occasione della festa di fine anno scolastico e della tradizionale recita dei bambini, la scuola dell’infanzia paritaria “Ester Siccardi” ha annunciato un importante programma di interventi di rinnovamento che sarà avviato durante la pausa estiva.

“La premessa più significativa riguarda la solidità della gestione amministrativa – spiega Ivano Carrara, presidente del consiglio di amministrazione della scuola – Per il terzo anno consecutivo dall’avvio della gestione dell’attuale consiglio di amministrazione, il bilancio della scuola per l’anno 2025-2026 chiuderà in positivo. Un risultato che conferma l’impegno del consiglio nel garantire equilibrio economico, continuità educativa e capacità di investimento a beneficio dei bambini, delle famiglie e dell’intera comunità scolastica”.

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