Sestri: biblioteche, al macero 292 volumi deteriorati

Il Comune di Sestri Levante ha deciso di inviare al macero 292 volumi in dotazione alle civiche biblioteche, perché deteriorati e non più in uso. Ciò è subordinato al nullaosta da parte della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria. Alla determina dirigenziale è allegato l’elenco dei libri non più ricollocabili. La prassi è comune a tutte le biblioteche che periodicamente “sdemanializzano” i volumi usurati e che non hanno un mercato. Gli stessi libri usati provenienti da librerie private trovano difficile collocazione, a meno che non abbiano requisiti particolari hanno un mercato limitatissimo anche per libri in buono stato.

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