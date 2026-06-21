Sestri Ponente, dopo mesi di trattative sui risarcimenti è rottura tra associazioni e Autorità portuale

Genova. Botta e risposta al vetriolo tra le associazioni dei consumatori e l’Autorità portuale in merito al tema dei risarcimenti per i cittadini di Sestri Ponente per i disagi legati ai cantieri del ribaltamento a mare di Fincantieri.

Dopo mesi di tavoli e trattative sull’entità delle somme e sul numero dei soggetti ammissibili a ottenere gli indennizzi, Assoutenti, Adoc e Confedilizia – alcune delle associazioni che stanno seguendo i residenti – hanno deciso di dire basta e annunciano di voler portare palazzo San Giorgio in tribunale.

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