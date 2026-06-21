Solidaire sarà il primo sbarco con le nuove regole Ue, don Palei: “I migranti non sono numeri, ma volti e storie”

Martedì 23 giugno alle 6 la nave della Ong Solidaire attraccherà a Calata Paita per lo sbarco di 43 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia e provenienti prevalentemente da Paesi africani. Tra loro figurano anche donne e minori non accompagnati. Si tratterà del primo sbarco alla Spezia dopo l’entrata in vigore, lo scorso 12 giugno, del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, il pacchetto di norme con cui l’Unione Europea punta a uniformare e accelerare la gestione delle procedure migratorie, introducendo al tempo stesso nuovi meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri.

Nei giorni scorsi si è svolta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocata per coordinare le operazioni di accoglienza e assistenza. Al tavolo hanno preso parte le forze dell’ordine, la Capitaneria di porto, i Vigili del fuoco, l’Autorità di sistema portuale, il Comune della Spezia, la Protezione civile, la Sanità marittima e il 118, oltre ai rappresentanti di Caritas e Croce rossa che garantiranno il supporto umanitario durante le procedure di sbarco.

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