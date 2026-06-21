Sori: incidente in via Caorsi, due a San Martino in codice giallo

La scorsa notte, all’1.00 circa, incidente motociclistico in via Caorsi a Sori. Due le persone coinvolte. Col medico del 118 sono intervenute la pubblica assistenza Nerviese e la Croce Verde di Recco. Una ragazza di 25 anni, giudicata in un primo momento in codice rosso, poi rimodulato in giallo, è stata trasferita, come l’altra persona traumatizzata, al pronto soccorso del policlinico San Martino. Presenti i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita per ricostruire dinamica, motivi dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

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