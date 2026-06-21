Stella, il vice sindaco fa il saluto romano durante una grigliata. Anpi: “Stupore e imbarazzo, gesto che non può essere derubricato a goliardia”

Stella. Un video pubblicato e poi rimosso dai social dove si vedrebbe Maurizio Donati, vicesindaco di Stella, il paese che ha dato i natali a Sandro Pertini, partigiano e presidente della Repubblica, fare il saluto romano durante una grigliata con amici.

Arrivano le reazioni: “La sezione Anpi ‘Sandro Pertini’ di Stella apprende con stupore e profondo imbarazzo la diffusione sui social pubblici di un video, successivamente rimosso, nel quale il vicesindaco del comune, Maurizio Donati, appare nell’atto di compiere ripetutamente il saluto romano con un sottofondo musicale chiaramente riconducibile alla tradizione fascista. Si tratta di immagini che suscitano inevitabile preoccupazione, soprattutto perché riferite a una figura istituzionale”.

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