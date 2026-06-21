Tabula Rasa, gli imprenditori disegnano la Spezia del 2050: “Una città più aperta e internazionale”

Una città che negli ultimi anni ha imparato a farsi conoscere oltre i propri confini, ma che deve ancora completare il percorso di costruzione della propria identità. Una realtà che può puntare sulla blue economy, sulla tecnologia, sull’università e sulla capacità di raccontare le proprie eccellenze, senza però dimenticare ciò che nel tempo ha perduto: il tessuto artigianale, un commercio selezionato e, più in generale, un’ anima propria e distintiva.

È attorno a questo equilibrio tra crescita e conservazione delle radici che si è sviluppata la seconda serata di “Tabula Rasa, laboratorio di futuro”, il format ideato da Milo Campagni e dedicato a immaginare la Spezia del 2050. Al SunSpace di via Sapri, la giornalista Chiara Piotto ha guidato un confronto tra tre imprenditori spezzini che hanno costruito il proprio percorso professionale oltre i confini cittadini, mantenendo però un legame profondo con il territorio: Franco Costa, proprietario di Costa Group, Barbara Ricci, amministratrice delegata e presidente di SportWide Group, e Danilo Vivarelli, amministratore delegato di Technesy Holding.

Le loro sono storie diverse, accomunate dall’essere partite dalla Spezia per arrivare in contesti nazionali e internazionali. “Sono nato a Riccò, già arrivare alla Spezia quando ero ragazzo per me era una conquista”, ha raccontato Costa, ricordando i primi passi di un’azienda nata quarant’anni fa e oggi punto di riferimento mondiale nel settore del food di lusso, con il 60% della produzione destinato all’estero. Un percorso costruito partendo da un territorio che, secondo l’imprenditore, non ha sempre favorito lo sviluppo industriale: “Fare impresa alla Spezia è difficilissimo perché manca un vero indotto, anche se il turismo ha portato un grande flusso di persone. La città merita molto di più e spesso non ci rendiamo conto di quanto valga”.

Un tema, quello della percezione della città, ripreso anche da Barbara Ricci, che ha sottolineato il cambiamento avvenuto negli ultimi decenni. “Trent’anni fa dire di essere spezzini richiedeva quasi una spiegazione su dove fosse la Spezia. Oggi è cambiato tutto”. Un’evoluzione che, secondo la manager, passa soprattutto dalla capacità di costruire un racconto del territorio. “Per anni la Spezia non ha raccontato la propria storia e ha faticato a trovare una propria identità. In realtà ha molti contenuti: non si tratta di inventare qualcosa, ma di valorizzarla e narrarla diversamente”.

In questo senso, anche il turismo ha avuto un ruolo di acceleratore. Un fenomeno che ha portato nuove energie e una maggiore vivibilità della città, pur accompagnandosi a una crescente discussione sul modello di sviluppo da perseguire. Ricci ne ha evidenziato il valore nella riscoperta del territorio, ricordando come anche elementi storici come il Festival Internazionale del Jazz, il più antico d’Italia, possano diventare strumenti di promozione e riconoscibilità. “Nel mio lavoro non si vende fumo, si possono solo aggiungere bellezza e narrazione. La Spezia ha contenuti, si tratta di raccontarli diversamente”, ha spiegato.

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