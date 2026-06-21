Tragedia di Ceriale, persone sotto casa dell’autore del video shock: il ragazzo chiama i carabinieri

Ceriale. Non sono passate materialmente “dalle parole ai fatti”, ma ugualmente ieri sera alcune persone si sono radunate sotto l’abitazione del giovane che, dopo essere rimasto coinvolto come passeggero nell’incidente stradale avvenuto l’altra notte sull’Aurelia a Ceriale, ha pubblicato sui social un video dai contenuti sconvolgenti, che molto ha fatto discutere nelle ultime ore.

Nel filmato, pubblicato attraverso una storia Instagram, vengono riprese le conseguenze dell’incidente e pronunciate alcune frasi che stanno facendo discutere. Nel video si sente infatti dire: “Porca p**, addio amica mia, free Noemi. Free Noemi. Ve lo giuro, questa è mort… abbiamo rotto tutto stanotte, bro. Per un mese niente lavoro fratello, tentato omicidio ci han fatto“.

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