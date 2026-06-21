Uildm Albenga lancia la nuova campagna volontariato: “Unisciti a noi e fai la differenza”

Albenga. Mettersi in gioco, donare un sorriso e fare la differenza all’interno della propria comunità, traducendo il proprio impegno in un valore spendibile nel proprio futuro formativo e professionale. Con questo spirito la Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) Sezione di Albenga “Antonio e Amedeo Pareto” lancia ufficialmente la sua nuova campagna di ricerca volontari, rivolta a cittadini di tutte le età che desiderano dedicare una parte del proprio tempo a progetti di inclusione sociale e solidarietà.

L’iniziativa punta a coinvolgere la cittadinanza in base alle proprie inclinazioni e attitudini, proponendo sei macro-aree operative e flessibili:

– laboratori artistici: per creare e sostenere le iniziative creative della sezione.

– eventi e manifestazioni: attività di co-progettazione e organizzazione logistica sul territorio.

– trasporti e accompagnamento: per garantire un supporto concreto alla mobilità delle persone con disabilità.

– condivisione con i ragazzi: momenti di socialità guidata, inclusione, gioco e scambio reciproco.

– banchetti e fiere: per promuovere i progetti e la cultura dell’inclusione nelle piazze.

– vita di sede: supporto attivo all’interno dello “Spazio Giovani” e per il tutoraggio nei compiti pomeridiani per studenti delle superiori. La sede si propone inoltre come luogo di incontro e socializzazione intergenerazionale aperto a tutte le età: un punto di riferimento accogliente sia nel periodo invernale, con lo spazio dedicato al “Tè delle 5 del Martedì”, sia nei mesi più caldi, offrendo l’opportunità di fare “quattro chiacchiere al fresco” davanti a una bevanda dissetante.

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