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“Voucher centri estivi”, un milione e mezzo per contribuire alle spese delle famiglie liguri

“Voucher centri estivi”, un milione e mezzo per contribuire alle spese delle famiglie liguri

Laboratorio di pittura

Regione Liguria conferma anche per il 2026 la misura “Voucher Centri Estivi”, finanziata con le risorse del programma regionale FSE+ 2021-2027, mettendo a disposizione 1,5 milioni di euro per contribuire alle spese sostenute per la frequenza di centri estivi e attività educative e ricreative durante la sospensione delle attività scolastiche. “L’iniziativa è rivolta alle famiglie residenti in Liguria con figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni – si legge in una nota diffusa da Regione – e ha l’obiettivo di favorire l’accesso dei minori a opportunità educative, di socializzazione e crescita personale durante l’estate, offrendo allo stesso tempo un supporto concreto ai genitori nella gestione dei tempi di vita e di lavoro. Il contributo potrà essere richiesto per la partecipazione ad attività svolte tra il 15 giugno e l’11 settembre 2026, comprese le attività dei centri estivi tradizionali, le iniziative educative e ludico-ricreative organizzate all’aperto, nei parchi o presso fattorie didattiche”.

L’importo del voucher varia in base all’Isee:
• 90 euro a settimana per ogni minore appartenente a nuclei familiari con Isee fino a 15.000 euro;
• 70 euro a settimana per ogni minore appartenente a nuclei familiari con Isee compreso tra 15.000,01 e 30.000 euro.

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