“Voucher centri estivi”, un milione e mezzo per contribuire alle spese delle famiglie liguri

Regione Liguria conferma anche per il 2026 la misura “Voucher Centri Estivi”, finanziata con le risorse del programma regionale FSE+ 2021-2027, mettendo a disposizione 1,5 milioni di euro per contribuire alle spese sostenute per la frequenza di centri estivi e attività educative e ricreative durante la sospensione delle attività scolastiche. “L’iniziativa è rivolta alle famiglie residenti in Liguria con figli di età compresa tra i 3 e i 14 anni – si legge in una nota diffusa da Regione – e ha l’obiettivo di favorire l’accesso dei minori a opportunità educative, di socializzazione e crescita personale durante l’estate, offrendo allo stesso tempo un supporto concreto ai genitori nella gestione dei tempi di vita e di lavoro. Il contributo potrà essere richiesto per la partecipazione ad attività svolte tra il 15 giugno e l’11 settembre 2026, comprese le attività dei centri estivi tradizionali, le iniziative educative e ludico-ricreative organizzate all’aperto, nei parchi o presso fattorie didattiche”.

L’importo del voucher varia in base all’Isee:

• 90 euro a settimana per ogni minore appartenente a nuclei familiari con Isee fino a 15.000 euro;

• 70 euro a settimana per ogni minore appartenente a nuclei familiari con Isee compreso tra 15.000,01 e 30.000 euro.

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