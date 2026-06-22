A Genova il primo manuale italiano per operatore funerario: adottato a livello nazionale

Genova. Mancava ed oggi è a disposizione il “Manuale di preparazione per la qualifica di operatore funerario e cimiteriale”, edito da Erga per So.Crem Genova e firmato dalla psicoterapeuta Linda Alfano, mancata recentemente, e dallo psicopedagogista d’impresa Ivano Malcotti. In un settore sempre più chiamato a confrontarsi con nuove esigenze normative, organizzative e relazionali, la formazione professionale diventa uno strumento fondamentale per garantire qualità dei servizi e tutela delle persone.

L’opera rappresenta un importante contributo alla qualificazione delle professioni funerarie e cimiteriali, offrendo un percorso completo di preparazione agli esami di qualifica e affrontando in modo interdisciplinare gli aspetti sanitari, normativi, organizzativi, psicologici e relazionali che caratterizzano il settore.

» leggi tutto su www.genova24.it