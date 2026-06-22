A piedi e in MTB lungo le Vie Marenche: il progetto “Strade del Mare” chiude un fine settimana di territorio tra le valli Arroscia e Lerrone

Ponente. Tra vigneti storici, borghi medievali, sculture monumentali e sterrate panoramiche, il progetto “Strade del Mare” — sostenuto dalla Fondazione De Mari — ha attraversato questo fine settimana due giorni di intensa attività sul territorio, confermando la vitalità di un entroterra che non aspetta di essere scoperto: lavora ogni giorno per farsi ritrovare.

Sabato 20 giugno, i sentieri tra Ortovero e Vendone hanno accolto i partecipanti al trekking ad anello organizzato dall’Associazione Antiche Vie del Sale, con il supporto operativo delle Guide del Golfo. Un percorso che ha attraversato i filari del Pigato, del Vermentino e dell’Ormeasco DOC, risalito alle torri medievali di Pogli e all’oratorio barocco di San Giovanni, per approdare infine in località Castellaro, dove le monumentali sculture di Reiner Kriester compongono un museo a cielo aperto di rara potenza evocativa. Steli biancorosate incise di simboli geometrici e volti stilizzati che sembrano emergere dalla roccia come memorie ancestrali: la conferma che questo territorio ha sempre saputo attrarre chi cerca bellezza in forme inaspettate.

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