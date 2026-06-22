Addio a Gino Lanieri, cavaliere della Repubblica e testimone della dura vita nelle miniere belghe

La comunità di Buonviaggio e la Spezia piangono la scomparsa di Gino Lanieri, mancato all’età di 94 anni. Figura storica del territorio, Lanieri si è spento lasciando il ricordo di una vita divisa tra il duro lavoro, l’impegno civile e la dedizione alla terra.

Nato a Beverino in una famiglia contadina, Lanieri aveva vissuto da vicino gli anni della seconda guerra mondiale, supportando il fratello Adano, partigiano combattente nel battaglione “Giustizia e Libertà” nella valle del Vara, al quale forniva utili informazioni di carattere militare. Dopo il servizio in artiglieria e gli obblighi di leva, nel 1954 era emigrato in Belgio per lavorare nella miniera carbonifera di Houtalen, nel Limburgo, affrontando i sacrifici di quella drammatica pagina dell’emigrazione italiana.

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