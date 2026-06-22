Aggressioni a minori stranieri, Defence For Children lancia una petizione: “No alle ronde razziste”

Genova. “No alle ronde razziste, sì alla tutela e alla buona accoglienza dei minorenni stranieri non accompagnati”. È il senso di una petizione lanciata dall’organizzazione Defence For Children, ong con sede a Genova e che si occupa della tutela dei diritti dei più giovani e della formazione di tutori per minori stranieri.

La petizione, che è anche un appello alla politica, all’indomani della notizia degli scontri avvenuti a Quinto, nell’ambito di un regolamento di conti dopo la spedizione punitiva attuata la scorsa settimana a Pianderlino da alcuni uomini con il volto coperto nei confronti degli ospiti di un centro di accoglienza.

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