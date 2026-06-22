Alla Spezia torna “Notte dei Carpazi”: una cena-spettacolo tra miti rumeni e Sânziene

Dopo il successo della serata inaugurale, torna alla Spezia “Notte dei Carpazi”, il progetto culturale che intreccia teatro, musica e tradizioni dell’Europa dell’Est in un’esperienza immersiva e partecipata. Un format che trasforma la cena-spettacolo in un viaggio narrativo tra mito, folklore e convivialità. Il nuovo appuntamento, dal titolo “Il dono delle Sânziene”, è in programma lunedì 23 giugno alle 20 presso il Ristoro Dracula, in via del Popolo 54 alla Spezia. L’evento propone un percorso ispirato alle antiche tradizioni rumene, accompagnando il pubblico alla scoperta delle Sânziene, figure del folklore legate all’estate, alla fertilità della terra e al sottile confine tra il mondo visibile e quello invisibile. Protagonista e guida della serata sarà ancora una volta il Conte Vlad, narratore dell’esperienza scenica, affiancato da nuove presenze femminili: la Drăgaica, simbolo della pienezza dell’estate, e le Sânziene, spiriti della natura che accompagnano il passaggio verso la stagione della maturità e dell’abbondanza.

Lo spettacolo si articolerà in tre momenti, intrecciandosi con la cena e trasformando il convivio in una vera esperienza teatrale diffusa. Il finale coinvolgerà direttamente il pubblico nella realizzazione di un piccolo amuleto protettivo, creato con erbe e fiori simbolici della tradizione legata alla notte di San Giovanni: un gesto collettivo e rituale che diventerà memoria concreta dell’esperienza vissuta. Alla serata parteciperanno Enza Costa, Raffaello Piotto e Chiara Santucci. “Il dono delle Sânziene” prosegue così il percorso avviato con la prima edizione, confermando l’obiettivo di “Notte dei Carpazi”: valorizzare il patrimonio culturale e immaginifico della Romania attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti, capaci di unire narrazione, tradizione e partecipazione del pubblico.

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