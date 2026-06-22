Allarme sicurezza, tra risse e ronde di quartiere.  Domani il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

Genova. Un clima di altissima tensione in diversi quartieri della città tra episodi di microcriminalità, allarmi infondati e social che incitano ai giustizieri ‘fai da te’. Un clima esasperato che sfocia da giorni anche nella polemica politica.

Dopo la vicenda di Pianderlino, con un minore straniero picchiato da quella che sembra essere a tutti gli effetti una ronda di quartiere a cui avrebbero partecipato almeno 20 persone, nella notte tra sabato e domenica un gruppo di giovanissimi (stranieri ma anche italiani) che stavano facendo una festa sul molo con chiasso e fumogeni, è stato bersagliato a pietrate da un gruppo di una ventina di persone con i volti travisati. In questo caso sono state le forze dell’ordine a interrompere la rissa e mentre gli aggressori sono fuggiti quattro degli aggrediti sono stati denunciati dai carabinieri per la rissa.

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