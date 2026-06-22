Angelozzi mercoledì in conferenza stampa insieme a Stillitano in arrivo dagli Stati Uniti

Questa volta la stagione 2026/27 dello Spezia, quantomeno quella ufficiale, inizia davvero. Convergono martedì sul Ferdeghini sia il presidente Charlie Stillitano che il nuovo responsabile dell’area sportiva Guido Angelozzi per il primo faccia a faccia dal vivo che rimette in moto la macchina aquilotta. E’ il primo passo della ricostruzione, il primo vero mattone della gestione di Thomas Roberts, che ha ereditato pregi e difetti dal periodo di passaggio Platek-Francis e ora ricostruirà la casa dalle fondamenta. Se l’attesa è stata lunga nel post retrocessione, nei prossimi giorni si attendono tante novità in pochi giorni. In primis il nuovo allenatore, che dovrà vincere subito perché l’obiettivo del club è tornare immediatamente in serie B.

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