Avantinsieme: “Era davvero necessario demolire le Carducci? Surreale farlo senza certezza delle risorse”

“Era davvero necessario demolirla? O siamo di fronte all’ennesimo errore frettoloso di questa amministrazione? Ammesso e non concesso che l’edificio non potesse più essere utilizzato come scuola, siamo sicuri che non potesse avere altre destinazioni d’uso, con interventi minimali? Spazi pubblici, attività sociali, culturali, associative: un edificio di quel tipo, prima di essere cancellato, avrebbe meritato una valutazione più approfondita”. Così il movimento Avantinsieme in merito all’inizio dei lavori di demolizione della vecchia scuola Carducci di Sarzana, su cui osserva: “Il punto più grave, però, è un altro: si demolisce senza avere la certezza delle risorse per costruire un nuovo edificio. E qui la situazione diventa surreale. Come si può basare un’opera pubblica sul fatto che il Presidente della Regione sia “un amico”? Che messaggio vuole far passare la Giunta? Che se si è amici di qualcuno si hanno più possibilità di ottenere finanziamenti? Amicizia o no, il problema resta politico e amministrativo. Sarzana rischia di trovarsi con un altro vuoto, un’altra promessa sospesa, un’altra opera lasciata a metà. Potremmo ormai definirla la giunta delle mezze opere, vista anche l’assurda vicenda dei ponti, o la giunta delle priorità sbagliate, visto che si preferisce asfaltare il parcheggio dello stadio, prima delle strade, a partire da via Muccini, che è in condizioni pessime.

In ogni caso, quanto meno ci auguriamo che, se e quando si arriverà alla nuova costruzione, la giunta non ripeta gli errori di progettazione ed esecuzione già emersi nella parte nuova della scuola. Perché sui luoghi in cui devono vivere, studiare e crescere i figli dei cittadini sarzanesi non si può andare al risparmio, né procedere con superficialità”.

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