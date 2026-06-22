‘Bella Napoli’, mezzo secolo di passione: la storia della famiglia Naclerio alla Spezia

Da Agerola, a pochi chilometri da Amalfi, partirono alla volta della Spezia con il sogno di costruirsi un futuro nuovo, fatto di impegno, sacrificio e amore per la cucina. Anna Castellano e Giuseppe Naclerio, insieme allo zio Luca, scelsero di aprire la loro trattoria-pizzeria “Bella Napoli” nei locali di via Gramsci all’angolo con via Gaeta: una decisione che si rivelò subito vincente. Tra i “solini blu” e le loro straordinarie pizze nacque infatti un legame speciale che, con il passare del tempo, conquistò anche il palato degli spezzini.

A distanza di cinquant’anni esatti da quel primo giorno, Giuseppe e Anna sono ancora al lavoro tra cucina e sala, affiancati dai loro tre figli, Maria, Massimo e Alfonso, e dalla nuova generazione rappresentata dai nipoti Zoe, Hannibal e Antony. Beppe ricorda ancora con commozione la sera in cui, a casa dei suoceri, venne estratta a sorte la città che sarebbe diventata la loro nuova destinazione, con un’unica condizione: che fosse sul mare. Il nome uscito fu la Spezia, ma Maria, impegnata in cucina in quel momento, chiese di ripetere il sorteggio alla sua presenza. Ancora una volta comparve il nome della città ligure: un segno del destino che avrebbe cambiato la vita della famiglia.

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