Calice e sacca, torna il rito di Liguria da Bere: “E ora pensiamo a un evento b2b per i produttori”

Il fine settimana di Liguria da Bere 2026 è alle porte. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno, nella fascia 18-24, Corso Cavour torna la vetrina delle otto doc e dei quattro vini a indicazione geografica tipica prodotti nei paesaggi unici di un lingua di terra montana che affonda nel sale del Mediterraneo. Circa una ventina tra enti e associazioni coinvolte per la manifestazione organizzata dall’Azienda speciale della Camera di commercio Riviere di Liguria con il sopporto di Regione Liguria e la partecipazione dell’associazione Tuttifrutti e degli studenti del Ciofs.

“Siamo arrivati alla diciannovesima edizione di Liguria da Bere, testimonianza di come sia diventato uno degli appuntamenti più maturi e graditi in città, in crescita per adesioni, presenze e qualità. Quest’anno registriamo una produzione in calo rispetto al 2024, ma ciò che ci sta a cuore è mettete ai centro dell’attenzione le attività di supporto, il sistema che si crea attorno al prodotto vino“, dice Davide Mazzola, vicepresidente vicario della Camera di Commercio.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com