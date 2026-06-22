Camera di Commercio, avviata la verifica quinquennale per agenti e rappresentanti

Confagenti Confartigianato comunica che Camera di Commercio Riviere di Liguria ha avviato la procedura di verifica della permanenza dei requisiti per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio. L’adempimento riguarda le imprese e le persone fisiche iscritte nel REA e prevede la verifica della permanenza dei requisiti di legge, tra cui quelli di onorabilità, l’assenza di cause di incompatibilità e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Le imprese interessate dovranno presentare una pratica telematica al Registro delle Imprese. La mancata presentazione della pratica comporterà l’inibizione alla prosecuzione dell’attività, con la conseguente annotazione della cessazione e l’eventuale avvio dei procedimenti previsti dalla normativa. “Invitiamo tutti gli associati agenti e rappresentanti di commercio a verificare tempestivamente la propria posizione – dichiara Lorenzo Mazzini, Presidente Confagenti Confartigianato e membro di giunta dell’Associazione – così da evitare eventuali conseguenze sulla prosecuzione dell’attività”. Per assistere le imprese iscritte nell’adempimento, Confartigianato La Spezia mette a disposizione il proprio Sportello Inizio Attività, che fornirà supporto nella verifica dei requisiti e nella predisposizione della pratica telematica. Per informazioni e assistenza è possibile contattare Tania Campolongo, Sportello Inizio Attività, tel. 0187 286654.

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