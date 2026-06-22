Camogli: cade nel Parco, con Drago al San Martino. Soccorritori ‘abbandonati’ a San Fruttuoso

A Camogli, nella tarda mattinata, una escursionista di 78 anni è caduta nel parco di Portofino, mentre in località Mulini, percorreva il sentiero che dalle Pietre Strette porta a San Fruttuoso. Con un temperatura di circa 35 gradi, in soccorso della donna partono, lasciando i mezzi a Portofino Vetta, i vigili del fuoco di Rapallo, il soccorso alpino del Tigullio, i volontari del soccorso di Ruta che raggiungono la donna che presenta un trauma al torace.

Da Genova decolla l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che, giunto sulla perpendicolare, verricella a terra medico e infermiere. L’infortunata dopo essere stata visitata, è adagiata su una barella e issata a bordo; viene trasferita in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino.

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