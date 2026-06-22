Camogli: si tuffa in mare, centra uno scoglio. Portofino: in moto, incidente sulle alture

Ore 17.42 – Molo Giorgio a Camogli, nei pressi della Basilica. Un uomo di 49 anni compie un tuffo in mare, ma ha colpito uno scoglio riportando un trauma cranico. Il medico del 118 che gli pratica le prime cure. Da Ruta sono arrivati i Volontari del soccorso che lo hanno trasportato in codice giallo al pronto soccorso del policlinico San Martino.

Ore 17.56 in viale Baratta, sulle alture di Portofino. La dinamica non è nota, ma si verifica un incidente “con la moto”. Un ragazzo 27enne viene giudicato in un primo tempo in codice rosso poi derubricato in giallo dal medico del 118. Sono i militi della Croce Verde di Santa Margherita ad accompagnarlo al pronto soccorso di Lavagna.

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