Casarza: torna “SpritzZiamo Cultura” a Villa Sottanis

Da Comunicazione Associazione Culturale “Lo Stregatto”
Condivisione, giovani autori e grande narrativa: sono questi gli ingredienti della nuova attesissima edizione di “Spritzziamo Cultura”, la rassegna letteraria giunta quest’anno al suo ottavo traguardo. Nella suggestiva cornice del giardino di Villa Sottanis, il polo culturale multifunzionale di Casarza Ligure si conferma un punto di riferimento per la comunità, proponendo una formula che unisce l’alto valore delle proposte editoriali all’informalità di un incontro davanti a un buon aperitivo.