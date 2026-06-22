Comune di Genova, proclamato lo stato di agitazione dei dipendenti: stop a straordinari e cambi turno

Genova. È scontro totale tra i sindacati e i vertici del Comune di Genova. Le sigle RSU, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, USB P.I. e DICCAP hanno proclamato ufficialmente lo stato di agitazione per tutto il personale dell’Ente a partire dal 23 giugno 2026.

La decisione fa seguito a un’assemblea generale dei lavoratori svoltasi il 15 giugno. Al centro della protesta vi è il piano di tagli governativi che prevede la perdita di 570 posti di lavoro tra il 2023 e il 2028, a fronte – denunciano i sindacati – di un potenziamento delle figure dirigenziali di vertice. Tra i motivi della mobilitazione figurano anche la gestione fuori controllo del lavoro straordinario (con oltre 92.000 ore complessive accumulate nel 2025 tra pagamenti e recuperi), il blocco delle relazioni sindacali su temi chiave come smart working e buoni pasto, e una progressiva spinta verso le esternalizzazioni.

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