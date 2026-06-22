Concerti di Olly a Marassi, oltre 220 interventi sanitari durante le tre serate: sette le persone portate al pronto

Genova. Si è concluso con un bilancio positivo il dispositivo sanitario predisposto da ANPAS Liguria in occasione delle tre serate dei concerti di Olly allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, che hanno richiamato migliaia di spettatori da tutta Italia.

Con una affluenza totale di circa 90mila persone, nel corso delle serate sono stati effettuati 226 interventi sanitari: 47 nella prima serata, 101 nella seconda e 78 nella terza. Solo sette persone hanno richiesto il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre tutti gli altri interventi sono stati gestiti direttamente sul posto dal personale sanitario e dai volontari delle Pubbliche Assistenze, garantendo un’assistenza tempestiva e contribuendo a limitare il ricorso ai Pronto Soccorso cittadini.

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