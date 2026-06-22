Dal viaggio verso Gaza al Golfo dei Poeti: “Ghassan Kanafani” accolta da decine di imbarcazioni alla Spezia

È arrivata oggi pomeriggio alla Spezia, accolta da decine di imbarcazioni, la barca Ghassan Kanafani, che sosterà al Molo Italia. L’approdo rientra nella campagna nazionale “100 Porti – 100 Città”, promossa da Freedom Flotilla Italia, e apre una serie di iniziative di informazione e raccolta fondi in programma fino a domani, martedì 23 giugno.

L’evento è sostenuto da numerose sigle del territorio, tra cui organizzazioni sindacali, partiti del centrosinistra e associazioni come Amnesty International, Anpi, Arci e Rete Pace e Disarmo. Le decine di natanti provenienti da Lerici e Porto Venere hanno scortato la nave fino all’ormeggio, mentre a terra il passaggio è stato accompagnato dal gruppo musicale Batibalengo lungo la passeggiata Morin. Al molo è presente un presidio con il camper dell’organizzazione, banchetti informativi e gazebo per la raccolta fondi destinata all’ospedale Al Awda di Gaza.

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