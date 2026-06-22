Digestore, Natale: “Sarà utilizzato parzialmente e costi ricadranno su cittadini”. Frascatore: “Continui allarmismi contro interessi territorio”

“Dopo Peracchini, lo sport del taglio del nastro ha attecchito anche in Regione Liguria. L’annuncio della giunta della messa in esercizio entro fine anno del biodigestore di Saliceti è preoccupante: nessuno infatti dice che siamo di fronte a un impianto che sarà utilizzato solo parzialmente”. Lo dichiara in una nota Davide Natale, consigliere e segretario regionale del Partito democratico. “La programmazione regionale, infatti, prevede la realizzazione di un biodigestore in ogni provincia, tutti di dimensioni analoghe a quello della Spezia, cioè circa 60 mila tonnellate – prosegue l’esponente Pd spezzino -. La domanda è immediata: a cosa serve un impianto di questa taglia? Inoltre, una sentenza del Consiglio di Stato ha escluso gli impianti di trattamento dell’organico dal novero degli impianti minimi, cioè quelli ai quali la Regione può indirizzare i flussi di rifiuti. Se la Regione non può garantire i conferimenti, a cosa serve un impianto di queste dimensioni? Su quali volumi di rifiuti è stato costruito il piano economico e gestionale? Chi coprirà le spese di gestione e trattamento dei rifiuti organici se l’impianto non raggiungerà i quantitativi necessari per funzionare a pieno regime? Unica certezza è che i costi ricadranno sulla società che lo gestisce e, attraverso le bollette, sui cittadini. Non ci sono dubbi: o la pianificazione regionale è fallita e ciò che prevede non verrà realizzato, e quindi gli altri biodigestori previsti nelle province liguri non verranno mai costruiti – e in questo caso attendiamo comunicazioni dalla giunta – e Saliceti sarà trasformata nella capitale ligure dei rifiuti; oppure che, utilizzando anche risorse europee, sia stata costruita una cattedrale nel deserto i cui costi ricadranno sulla società che la gestisce e sui cittadini. Sono queste le domande che porremo al presidente e alla sua giunta per capire quale sia realmente il futuro del ciclo dei rifiuti della Liguria”.

A Natale ha replicato Marco Frascatore, capogruppo di Orgoglio Liguria – Bucci presidente in Consiglio regionale. “Ancora una volta il Partito democratico dimostra nei fatti di essere contrario a qualsiasi ipotesi di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria, nonostante questa rappresenti l’unica strada per garantire maggiore sostenibilità ambientale, applicando i principi dell’economia circolare e riducendo i costi a carico dei cittadini – afferma in una nota il consigliere regionale di maggioranza -. Le dichiarazioni del consigliere Natale sul biodigestore di Saliceti sono l’ennesima dimostrazione di una posizione ideologica e non pragmatica, che da anni ostacola ogni intervento strategico sul territorio. Colpisce, inoltre, che oggi sia proprio lui ad ergersi esperto della materia, quando da assessore all’Ambiente del Comune della Spezia i risultati di una politica fallimentare erano sotto gli occhi di tutti: una città spesso alle prese con evidenti criticità nella gestione dei rifiuti e ben lontana dall’essere un modello da seguire. Da spezzino, ricordo bene quel periodo e trovo singolare che chi allora non riusciva a dare risposte efficaci ai cittadini oggi pretenda di impartire lezioni sulla pianificazione della gestione dei rifiuti. Natale dovrebbe piuttosto spiegare ai liguri quanto tempo è stato perso a causa dei ricorsi e delle iniziative giudiziarie che lui e il suo partito hanno sostenuto in tutti questi anni contro il biodigestore e contro la programmazione regionale. Ricorsi che sono stati puntualmente respinti dalle autorità competenti e dalle corti giudicanti, confermando la correttezza del percorso intrapreso. Oggi il biodigestore di Saliceti rappresenta un passo importante verso l’autosufficienza impiantistica della Liguria e verso una gestione moderna dei rifiuti, capace di trasformare un problema in una risorsa. Spiace dover rispondere sempre ai continui allarmismi del Pd che hanno lo scopo di seminare panico e dubbi e vanno contro gli interessi del territorio e dei cittadini. Forse, un po’ di prudenza e di silenzio sarebbero, oggi, più opportuni delle consuete polemiche”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com