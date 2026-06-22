Dog trekking e Doga Day, due esperienze da vivere con gli amici a 4 zampe a cura della Lndc Valbormida

Valbormida. La Lndc sezione Valbormida organizza due appuntamenti per chiunque voglia trascorrere un po’ di tempo tra la natura in compagnia di umani e pelosi.
Sabato 27 giugno, a Cengio, il dog trekking prevede una camminata nei boschi, una piccola escursione su sentieri di facile percorrenza.
Nell’ambito della rassegna 2026 delle Cengiadi, il ritrovo è previsto in località Isole alle ore 9. Per iscriversi basta visitare il link dedicato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione alla mail: staff@cengiadi.it oppure Whatsapp 3285561306.