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Dog trekking e Doga Day, due esperienze da vivere con gli amici a 4 zampe a cura della Lndc Valbormida

Dog trekking e Doga Day, due esperienze da vivere con gli amici a 4 zampe a cura della Lndc Valbormida

area cani cane gioco

Valbormida. La Lndc sezione Valbormida organizza due appuntamenti per chiunque voglia trascorrere un po’ di tempo tra la natura in compagnia di umani e pelosi.
Sabato 27 giugno, a Cengio, il dog trekking prevede una camminata nei boschi, una piccola escursione su sentieri di facile percorrenza.

Nell’ambito della rassegna 2026 delle Cengiadi, il ritrovo è previsto in località Isole alle ore 9. Per iscriversi basta visitare il link dedicato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione alla mail: staff@cengiadi.it oppure Whatsapp 3285561306.

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