“Fuori dal centro”, da Nervi a Pontedecimo non solo cinema: libri, musica, incontri fino al 20 settembre

Genova. Inizia a Genova giovedì 25 e venerdì 26 giugno la terza edizione di “Fuori dal centro – Festival. Film, musica, incontri” che comprende tre arene estive all’aperto: l’Arena Montaldo alla Fratellanza di Pontedecimo (via Isocorte, 13), Nervicinema presso lo spazio adiacente al Cinema San Siro (via alla Chiesa Plebana, 5), Cinema in Villa a San Teodoro (via Bologna, 21) a cui si aggiunge la sala al chiuso con aria condizionata del Club Amici del Cinema a Sampierdarena (via Carlo Rolando, 15).

Curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani e organizzata da ACEC-SAS Liguria con il sostegno del Comune di Genova – Genova Città dei Festival, la manifestazione propone da fine giugno al 20 settembre oltre 100 proiezioni spesso abbinate a incontri con autori e associazioni, presentazioni di libri, esibizioni musicali e degustazioni.

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