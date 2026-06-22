Liguria protagonista al Cisce di Pechino: il padiglione della regione inaugurato con istituzioni cinesi e italiane

Pechino. Si è aperta oggi a Pechino la quarta edizione del China International Supply Chain Expo (CISCE), la più importante manifestazione internazionale dedicata alle catene globali di approvvigionamento, che vede quest’anno la Regione Liguria protagonista in qualità di ospite d’onore.

La cerimonia inaugurale del CISCE, a cui ha preso parte il vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese Han Zheng a conferma della rilevanza strategica dell’evento, ha visto la partecipazione della numerosa e qualificata delegazione ligure, espressione del modello Liguria: un sistema integrato che unisce istituzioni, portualità, imprese, logistica, innovazione, ricerca e servizi.

All’interno della delegazione, guidata dal capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, ammiraglio Massimiliano Nannini, con la stretta collaborazione di Spediporto e l’appoggio di Federlogistica, sono presenti Liguria International, Agenzia In Liguria, Liguria Digitale, Camera di Commercio di Genova, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale, Confindustria Genova e numerose imprese liguri che hanno scelto di accompagnare la Regione in questa missione internazionale.

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