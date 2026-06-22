L’Ondina 33 che lanciò l’sos dei superstiti del Dirigibile Italia dal Polo torna al Museo Navale

Questa mattina dopo quasi tre mesi sono rientrati al Museo Tecnico Navale della Spezia gli apparati trasmittente e ricevente utilizzati dal barconista di Marina Giuseppe Biagi per lanciare l’sos che di fatto nel 1928 salvò i superstiti del Dirigibile Italia riparati nella “Tenda Rossa”. Si tratta della famosa Ondina 33 che è stata oggetto di scrupoloso restauro effettuato dal restauratore genovese Luca Rocca.

L’intervento ha previsto la disinfestazione da insetti xilofagi per mezzo di anossia, e successiva integrazione dei fori di sfarfallamento. I due strumenti sono stati poi parzialmente smontati in modo da poter intervenire puntualmente sui singoli componenti in modo da eliminare e contrastare il ritorno di fenomeni corrosivi. Da oggi i visitatori potranno nuovamente ammirare in teca i due pregiati e unici cimeli della collezione museale.

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