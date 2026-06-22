MatSide Spezia domina al Pistoia Challenge: tre titoli e un trionfo di squadra

Si è chiusa con un bilancio straordinario la spedizione dei sei “Alfieri” del MatSide Spezia al prestigioso Pistoia Challenge, una delle tappe più competitive del circuito UIJJ a livello nazionale. La squadra ha dominato la scena, conquistando il primo posto in tre classifiche: Kids, Adulti e Miglior Accademia dell’intera competizione. I sei atleti hanno contribuito in modo decisivo al successo collettivo, con prestazioni di altissimo livello:

Giada Redaelli (Oro) ha imposto un dominio assoluto, chiudendo la finale con un netto 31-0. Una prova di grande lucidità e tecnica impeccabile. Giorgia Pataracchia (Oro) è stata protagonista dell’incontro più rapido della giornata: appena 24 secondi le sono bastati per finalizzare l’avversaria con un armlock eseguito in maniera fulminea e pulitissima, confermando un potenziale già proiettato verso palcoscenici internazionali. Veronica Lombardi (Oro) ha firmato la rimonta più emozionante del torneo. Sotto 4-0 a trenta secondi dalla fine, è riuscita a ribaltare completamente il match conquistando la monta e chiudendo sul 7-4. In precedenza aveva già vinto il primo incontro per sottomissione in appena 90 secondi. Jahmy Olivieri (Oro) ha compiuto una vera impresa: schierato nelle cinture Gialle pur essendo ancora cintura Grigia, ha retto la pressione con grande maturità, vincendo il primo incontro 4-0 e aggiudicandosi la finale per decisione arbitrale dopo uno 0-0 estremamente combattuto. Leonida Musetti (Bronzo) ha dimostrato grande carattere, lottando fino all’ultimo secondo e cedendo solo sulle proiezioni, conquistando comunque un meritato terzo posto. Sara Pataracchia, reduce da quattro giorni di febbre alta, non è scesa sul tatami per precauzione. Il suo percorso di preparazione lasciava comunque presagire un risultato di alto livello e il suo rientro promette prospettive molto positive.

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