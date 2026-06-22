Meteo Liguria, caldo in aumento: massime sopra i 35 gradi nelle vallate e notti tropicali

Liguria. Il meteo in Liguria si inserisce nell’ambito di una settimana che si annuncia particolarmente calda per il Nord Ovest anche se saranno possibili nella nostra regione, nelle ore pomeridiane, rovesci temporaleschi sull’arco alpino e appenninico. Situazione di disagio fisiologico dovuto alle temperature in aumento. Massime nelle vallate superiori ai 36 gradi. Notti tropicali. Le previsioni del tempo del centro meteo Limet per oggi e per i prossimi giorni a Genova e in Liguria.

Meteo Liguria per oggi, lunedì 22 giugno

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