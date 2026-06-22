COMMENTA
CONDIVIDI
Altre News

Meteo, sulla Liguria ancora tempo stabile con temperature record

Meteo, sulla Liguria ancora tempo stabile con temperature record

meteo 22 giugno 2026

Liguria. Permangono condizioni di stabilità e temperature record sul comparto dell’Europa Centro-occidentale; settimana entrante particolarmente calda per quanto riguarda il nord-ovest italiano. Saranno tuttavia possibili, nel corso delle ore pomeridiane, rovesci a sfondo temporalesco sull’arco Alpino e Appenninico.

Secondo il Centro Limet, oggi lunedì 22 giugno avremo mattinata soleggiata su tutti i settori con qualche sporadica velatura in transito. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nelle aree interne di levante (Aveto-Trebbia e in un secondo momento Val di Vara), in possibile sconfinamento verso le vallate del profondo entroterra genovese e in costa tra Golfo Paradiso e Tigullio entro le 18. Fenomeni convettivi presenti anche sulle vette delle Alpi Liguri con possibile interessamento delle vallate adiacenti. Cieli sereni o velati sui restanti settori. Precipitazioni in esaurimento serale.

» leggi tutto su www.ivg.it