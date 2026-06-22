Meteo, sulla Liguria ancora tempo stabile con temperature record

Liguria. Permangono condizioni di stabilità e temperature record sul comparto dell’Europa Centro-occidentale; settimana entrante particolarmente calda per quanto riguarda il nord-ovest italiano. Saranno tuttavia possibili, nel corso delle ore pomeridiane, rovesci a sfondo temporalesco sull’arco Alpino e Appenninico.

Secondo il Centro Limet, oggi lunedì 22 giugno avremo mattinata soleggiata su tutti i settori con qualche sporadica velatura in transito. Nel corso delle ore pomeridiane sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco nelle aree interne di levante (Aveto-Trebbia e in un secondo momento Val di Vara), in possibile sconfinamento verso le vallate del profondo entroterra genovese e in costa tra Golfo Paradiso e Tigullio entro le 18. Fenomeni convettivi presenti anche sulle vette delle Alpi Liguri con possibile interessamento delle vallate adiacenti. Cieli sereni o velati sui restanti settori. Precipitazioni in esaurimento serale.

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