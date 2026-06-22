Molo crociere, il costo dei lavori sale di quasi 9 milioni: approvata la variante di progetto

Il progetto per il nuovo molo crociere nel primo bacino del porto della Spezia subisce un significativo aumento dei costi in corso d’opera. Con un decreto firmato dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, Bruno Pisano, è stata infatti approvata una perizia di variante tecnica e suppletiva che comporta un incremento dell’importo dei lavori pari a circa 8,8 milioni di euro.

L’opera, inizialmente aggiudicata nel 2023 per circa 48,4 milioni di euro complessivi, sale ora a 57,2 milioni di euro per quanto riguarda il solo importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza. La variante si è resa necessaria a seguito dell’emersione di circostanze impreviste durante l’esecuzione dei lavori, che hanno richiesto modifiche e integrazioni alle lavorazioni previste in fase progettuale.

Il provvedimento richiama l’iter amministrativo dell’intervento, avviato con la progettazione esecutiva approvata nel 2022 e affidato all’associazione temporanea di imprese guidata da Fincosit insieme a Rcm Costruzioni e Agnese Costruzioni.

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