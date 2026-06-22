Nave San Marco in porto alla Spezia, comandante in visita in Prefettura

Il prefetto della Spezia, Andrea Cantadori, ha ricevuto il comandante di Nave San Marco, Alessandro Ballestra, accompagnato dal sottotenente di vascello Luigi Giancotti e dal sottotenente di vascello Riccardo Famiglietti, e da alcuni allievi della Scuola navale militare ‘Francesco Morosini’.

“Il comandante Ballestra ha illustrato la storia, le attività e i compiti di Nave San Marco – comunica la Prefettura in una nota -, attualmente in sosta al porto della Spezia nell’ambito della campagna d’istruzione degli allievi del 2° corso della ‘Morosini’ che mira a far conoscere agli allievi la realtà operativa della Marina militare e il servizio sul mare. Il prefetto Cantadori ha manifestato apprezzamento per le attività e le missioni, militari e umanitarie, svolte da Nave San Marco e per il ruolo formativo nei confronti dei giovani allievi del corso”.

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