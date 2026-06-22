Pallerone si accende di magia: visite notturne al castello tra vicoli e antiche storie

Sarà una serata dedicata al fascino della storia, alle atmosfere sospese dei borghi medievali e alla riscoperta delle radici della Lunigiana quella in programma sabato 27 giugno a Pallerone con “Incanto a Pallerone”, iniziativa promossa dall’associazione SìAmoLunigiana. Con ritrovo alle 20.45 in piazza Baldassini, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso serale pensato per offrire un modo diverso di conoscere uno dei centri storici più suggestivi del territorio, lasciandosi guidare dalle luci soffuse della notte e dai racconti della tradizione. Prima tappa sarà il Castello Malaspina, antica fortezza che domina la valle del Magra e che, nelle ore serali, assume un fascino ancora più evocativo. A guidare la visita sarà Matteo Maggiani, che accompagnerà il pubblico attraverso episodi di assedi, alleanze e vicende quotidiane legate alla vita del maniero, tra sale storiche e passaggi ricchi di suggestione.