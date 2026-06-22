Pallerone si accende di magia: visite notturne al castello tra vicoli e antiche storie

Sarà una serata dedicata al fascino della storia, alle atmosfere sospese dei borghi medievali e alla riscoperta delle radici della Lunigiana quella in programma sabato 27 giugno a Pallerone con “Incanto a Pallerone”, iniziativa promossa dall’associazione SìAmoLunigiana. Con ritrovo alle 20.45 in piazza Baldassini, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso serale pensato per offrire un modo diverso di conoscere uno dei centri storici più suggestivi del territorio, lasciandosi guidare dalle luci soffuse della notte e dai racconti della tradizione. Prima tappa sarà il Castello Malaspina, antica fortezza che domina la valle del Magra e che, nelle ore serali, assume un fascino ancora più evocativo. A guidare la visita sarà Matteo Maggiani, che accompagnerà il pubblico attraverso episodi di assedi, alleanze e vicende quotidiane legate alla vita del maniero, tra sale storiche e passaggi ricchi di suggestione.
Dal castello il percorso proseguirà nel borgo medievale, attraversando vicoli e piazzette illuminate dalla luce delle torce, in un’atmosfera raccolta e silenziosa che permetterà di cogliere appieno l’identità comunitaria che per secoli ha caratterizzato la Lunigiana. Ad arricchire l’esperienza sarà anche la mostra fotografica “Visioni di Lunigiana”, allestita nel centro storico in collaborazione con i Fotoamatori di Tresana, un’esposizione pensata per offrire ulteriori spunti di riflessione e valorizzare scorci, paesaggi e dettagli del territorio.