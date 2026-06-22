Pd e lista Orlando: “Sanità, discussione in commissione ha confermato tutti i limiti della riforma Bucci”

“La discussione di oggi in commissione Sanità in Regione conferma tutti i limiti della riforma voluta dalla giunta Bucci: un intervento costruito in fretta, senza confronto e senza una visione chiara del futuro della sanità ligure”. Lo dichiarano in una nota congiunta il gruppo consiliare regionale del Partito democratico e la lista Andrea Orlando presidente, questa rappresentante in Consiglio regionale da Gianni Pastorino. “A pochi mesi dall’approvazione della riforma di dicembre, la maggioranza è già costretta a tornare sui propri passi per correggere errori e criticità che avevamo segnalato fin dall’inizio. Lo fa dopo le pesanti osservazioni arrivate dal ministero della Salute e dopo aver ignorato per settimane le richieste di chiarimento avanzate dalle opposizioni, dai territori e dai lavoratori – proseguono gruppo Pd e lista Orlando presidente -. Tra le osservazioni che hanno costretto la giunta a modificare il testo c’è anche quella relativa al riconoscimento dell’Irccs. Nella formulazione originaria il riferimento rischiava di estendere tale qualifica all’intero Policlinico San Martino, mentre il ministero ha chiarito che essa deve intendersi riferita esclusivamente alle attività e alle strutture di Oncologia e Neurologia. Anche su questo punto la maggioranza è stata costretta a intervenire per correggere un impianto normativo che si è rivelato carente e approssimativo e che avrebbe esposto l’intero sistema a conseguenze gravissime”.

“Nello stesso provvedimento la maggioranza ha inoltre deciso di intervenire ancora una volta sul ruolo dei sindaci, riducendone ulteriormente la capacità di rappresentanza e di partecipazione alle decisioni che riguardano l’organizzazione sanitaria del territorio. Una scelta sbagliata nel merito e grave nel metodo, che conferma un’impostazione sempre più centralistica e distante dalle comunità locali – si legge ancora nel comunicato congiunto -. Particolarmente significativa è stata poi la discussione sull’Ospedale Evangelico. Solo pochi giorni fa la giunta sosteneva l’urgenza di trasferire dal 1° luglio il personale all’Azienda ospedaliera metropolitana. Oggi, grazie alle audizioni richieste dalle opposizioni, è emerso con chiarezza che quel percorso avrebbe comportato problemi rilevanti sotto il profilo occupazionale e contrattuale, con ripercussioni per il personale non ancora stabilizzato e criticità anche per molti lavoratori a tempo indeterminato. Di fronte a queste evidenze la commissione ha approvato un emendamento che rinvia al 1° gennaio il trasferimento del personale, consentendo l’apertura di un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori interessati. È una scelta di buon senso che evita di scaricare sui dipendenti le conseguenze dell’ennesima decisione assunta senza il necessario approfondimento. Resta però un dato politico evidente: ancora una volta la giunta Bucci ha annunciato una soluzione come urgente e inevitabile per poi essere costretta a correggerla nel giro di pochi giorni. Il problema non è il singolo errore. Il problema è un metodo di governo che continua a procedere per forzature, senza ascolto e senza condivisione, salvo poi dover intervenire successivamente per rimediare alle ennesime criticità che emergono”.

“La sanità ligure ha bisogno di programmazione, investimenti e confronto con chi ogni giorno lavora negli ospedali e nei servizi territoriali. Quello che stiamo vedendo, invece, è una sequenza continua di correzioni e rattoppi che dimostra l’assenza di una strategia complessiva e la totale mancanza di ascolto e condivisione con lavoratori, territori e cittadini. E sono i cittadini liguri a pagarne il prezzo”, concludono i consiglieri regionali Pd e la lista Orlando presidente.

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