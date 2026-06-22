Pullman carico di turisti prende fuoco in autostrada, salvi tutti i passeggeri

Domenica di apprensione sull’autostrada A12. Un pullman che viaggiava in direzione Genova ha preso fuoco poco dopo il casello di Rapallo. Quando il mezzo ha iniziato ad emettere fumo dal vano motore, il conducente ha prontamente accostato e fatto scendere tutti i passeggeri.

Dal distaccamento di Rapallo, con l’appoggio d’autobotte di Chiavari ed una squadra di Genova, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il mezzo che nel frattempo era andato a fuoco. Grazie all’uso del liquido schiumogeno hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. Nessuna persona è rinata ferita. Sul posto polizia stradale ed ente autostrade.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com