Recco: in Consiglio stanziamento di 1.235.000, pro piscina

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco
Arriverà nel prossimo Consiglio comunale la delibera di variazione al bilancio di previsione 2026–2028 che consentirà di finanziare due interventi strategici per la città. Si tratta dello stanziamento che il Comune immetterà per il project financing che riguarda la riqualificazione e gestione della piscina “Antonio Ferro” e la copertura delle risorse mancanti per l’efficientamento energetico della scuola dell’infanzia di via Milano, trasformata in edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building, cioè edificio a energia quasi zero).