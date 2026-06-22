Regione, il via di Orientamenti Summer: giovedì 25 giugno tappa a Savona

Sono stati circa 300 i partecipanti alla seconda tappa di Orientamenti Summer, tenutosi presso l’Istituto Nautico San Giorgio di Genova. Il tour estivo, promosso da Regione Liguria in collaborazione con l’Università di Genova e l’Ufficio Scolastico Regionale, è nato con l’obiettivo di accompagnare studenti e famiglie nella scelta del percorso formativo più adatto ai ragazzi.

“Dopo il grande entusiasmo riscontrato nell’appuntamento inaugurale di mercoledì scorso a Masone, questo secondo sold out consecutivo racconta l’ottimo inizio di questa edizione di Orientamenti Summer, oltre le più rosee aspettative – sottolinea il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Formazione Simona Ferro -. I circa trecento partecipanti di oggi non sono un numero banale, ma testimoniano quanto questo progetto sia sentito e apprezzato sul nostro territorio. Siamo felici di come si sta sviluppando la nostra iniziativa poiché le famiglie liguri hanno capito l’importanza di questi spazi di confronto, necessari per accompagnare i figli alla scoperta delle proprie inclinazioni e attitudini con ascolto e informazioni corrette.

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