“S.O.S Tienimi”: a Castelnuovo la presentazione del nuovo romanzo di Giacomo Visconti

Nuovo appuntamento letterario al circolo Arci di Piazza Querciola, a Castelnuovo Magra. Venerdì 26 giugno alle 21 lo scrittore Giacomo Visconti incontrerà il pubblico per presentare e discutere il suo ultimo romanzo S.O.S Tienimi, pubblicato da Burno Edizioni. Protagonista è Sara, quattordici anni, un’adolescente dal mondo interiore delicato e ricco di sfumature. Ama il colore rosa, gli animali e uno stile di vita tranquillo; sogna di aprire una pasticceria e mostra una particolare predisposizione per la matematica. Tra abitudini quotidiane, parole non sempre comprese e una sensibilità fuori dal comune, affronta il passaggio verso l’età adulta in un contesto sociale non sempre capace di accoglierla. S.O.S Tienimi si presenta come un romanzo intenso e toccante, che mette in dialogo lo sguardo limpido della giovane protagonista con quello di chi è alla ricerca del proprio posto nel mondo.

Giacomo Visconti è nato a Bologna il 21 maggio 1991. Dopo la laurea in Lettere Moderne e successivamente in Italianistica, ha conseguito un diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Ha iniziato a lavorare nella scuola pubblica come docente e oggi insegna Lettere nella scuola secondaria a Roma. È autore del romanzo Un anno quasi perfetto (Rizzoli) e si occupa anche di divulgazione linguistica e di contenuti dedicati alla didattica sui social, dove è attivo con il profilo Instagram @giacomo_visconti.

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