Saluto romano a Stella, Castellini: “Condanno il gesto, che non ha scuse. Ma ringrazio Donati per il lavoro svolto con abnegazione e amore”

Stella. “Condanno fermamente il gesto che non ha scuse”. Parla il sindaco Castellini. Una giornata convulsa, quella di ieri. Un video viene diffuso, finisce sui social e poi viene rimosso. Mostra attimi di una grigliata tra amici: c’è anche il vicesindaco Maurizio Donati che compie il saluto romano. La musica scorre in sottofondo: è Giovinezza.

Immediate reazioni nel paese, e non solo, che ha dato i natali al Presidente partigiano più amato dagli italiani, Sandro Pertini. Il vicesindaco annuncia le dimissioni. Dimissioni che avverranno questa mattina.

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