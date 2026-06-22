Savona, il 27 giugno riparte il progetto “Scaletto senza Scalini”

Savona. Torna anche per l’estate 2026 il progetto “Scaletto senza Scalini”, il servizio di balneazione assistita rivolto alle persone con disabilità attivo presso la spiaggia dello Scaletto dei Pescatori, nel quartiere Fornaci di Savona.

Il servizio prenderà avvio venerdì 27 giugno e proseguirà fino al 6 settembre 2026, per una durata complessiva di circa 72 giorni. Le attività sono organizzate su due turni giornalieri: il mattino dalle ore 9.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 18.30.

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