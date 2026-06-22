E ancora: “Guardiamo inoltre con grande preoccupazione alle recenti scelte assunte a livello europeo in materia di immigrazione e asilo. L’approvazione del nuovo regolamento sui rimpatri rappresenta un ulteriore arretramento rispetto ai principi che, nel secondo dopoguerra, hanno costituito le fondamenta del diritto internazionale e della tutela delle persone in fuga da guerre, persecuzioni e povertà. La possibilità di esternalizzare i rimpatri attraverso centri collocati in Paesi terzi e l’inasprimento delle politiche di espulsione rischiano di compromettere gravemente il diritto d’asilo e le garanzie fondamentali delle persone migranti. Riteniamo estremamente grave che forze politiche europee continuino a inseguire le posizioni dell’estrema destra sul terreno dell’immigrazione, alimentando una narrazione fondata sulla paura e sulla contrapposizione. Dare la caccia ai migranti, rinchiuderli ed espellerli senza adeguate garanzie non renderà le nostre città più sicure: produrrà soltanto ulteriore sofferenza, marginalizzazione e violazioni dei diritti umani. Le destre europee continuano a utilizzare il fenomeno migratorio come strumento di propaganda e ricerca del consenso, facendo leva sulle paure delle persone e colpendo chi è più vulnerabile. Per questo continueremo a essere impegnati, nelle istituzioni e nella società civile, per difendere i diritti umani, il diritto d’asilo, la dignità delle persone, l’integrazione e la libertà di movimento, valori indispensabili per una società democratica, aperta e inclusiva”.
The post Sbarco migranti, Associazioni: “Ancora una volta un porto lontano, ma la Spezia saprà fare la sua parte per l’accoglienza” appeared first on Città della Spezia.