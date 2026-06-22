Scienza, Genova dal 28 al 3 giugno capitale della fisica applicata allo studio del vivente

Genova sarà capitale mondiale della fisica applicata allo studio del vivente dal 28 giugno al 3 luglio 2026. 500 scienziati da tutto il mondo popoleranno Genova per la dodicesima edizione della International Conference on Biological Physics (ICBP 2026) ai Magazzini del Cotone, dopo Kyoto, Pechino, Rio de Janeiro, Montevideo, Santa Fe, San Diego, Seghedino, Monaco, Goteborg e Madrid, fino all’ultima edizione a Seoul nel 2023.
«La fisica applicata ai sistemi biologici è oggi uno dei motori più dinamici dell’innovazione scientifica», sottolinea Alberto Diaspro, Chair della conferenza. Si tratta del più importante appuntamento internazionale dedicato alla fisica dei sistemi biologici, organizzato dalla Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata (SIBPA) sotto gli auspici della International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP), principale forum mondiale per discutere le nuove frontiere della conoscenza dei sistemi viventi attraverso gli strumenti della fisica.