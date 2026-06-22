Serie C, il messaggio di Marani alla nuova FIGC: “Basta storytelling, le riforme vanno fatte davvero”

L’elezione di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC apre una nuova fase per il calcio italiano e, tra i temi più urgenti sul tavolo del nuovo numero uno federale, c’è anche il futuro della Serie C. Malagò ha raccolto il 68,58% delle preferenze nell’assemblea elettiva, superando Giancarlo Abete e raccogliendo l’eredità lasciata da Gabriele Gravina dopo le sue dimissioni seguite alla terza mancata qualificazione consecutiva dell’Italia al Mondiale.

Proprio nel giorno del cambio al vertice della Federcalcio, il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha rilanciato il dibattito sulle riforme del campionato di Serie C, rispondendo alle critiche rivolte negli ultimi anni alla categoria e rivendicando il ruolo della Lega nel percorso di rinnovamento. “Certo storytelling sostiene che non abbiamo voluto fare passare riforme, noi siamo l’unica Lega che le ha invece promosse. È invece vero che un cambiamento avviene solo se qualcuno passa dalla bozza alla proposta reale. Non abbiamo mai alzato barriere ideologiche, ci siamo resi disponibili a confronti e cambiamenti”, ha spiegato Marani.

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